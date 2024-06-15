ツアーステージVIQ CLアイアン6本セット A

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ブリヂストンの”ツアーステージ VIQ CL”アイアンセット（7～9.P.A.S 計6本）【商品情報】■メーカー:ブリヂストン（BRIDGESTONE）■モデル：TOURSTAGEViQCL■シャフト：VT-401I （純正カーボンシャフト）■カラー：シルバー、ピンク■番手：7i、8i、9i、P、P/S、S 計6本■硬さ：A■グリップ：オノフ【状態】通常使用に伴うすり傷・当たり傷はございますが、プレーに影響を及ぼす様な大きな傷等、欠陥はございません。グリップに汚れはございますが、まだ使える状態だと思います。usedですので、ご理解のある方でお願い致します。神経質な方、完璧を求める方は、ご遠慮下さい。キャンセル、返品は、お断りしておりますので、気になる事がございましたらコメント欄にて質問お願い致します。カラー···ピンク性別···レディース種類···アイアン利き手···右対象···レディースシャフトA