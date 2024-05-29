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ポケモン　e マクドナルド　チコリータ　サンダー　ゴマゾウ　ケーシィ
商品番号 U62640917938
商品名

ポケモン　e マクドナルド　チコリータ　サンダー　ゴマゾウ　ケーシィ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チコリータ　キラゴマゾウケーシィサンダーまとめ売りマクドナルドカードゲームとしては使用せず、コレクションとして集めていました。擦れもなく美品だと思われます。(サンダーのみHP上に凹みがあります。7枚目)大きな傷はありませんが素人確認ですので写真にて確認をお願い致します。暗所にて保管していましたが神経質な方はご遠慮ください。☆*:;;;;;;:*★*:;;;;;;:*☆*:;;;;;:*★*:;;;;;;:*☆他にもポケモン商品を出品しています。#triplapinポケモン#triplapinポケモンカード☆*:;;;;;;:*★*:;;;;;;:*☆*:;;;;;:*★*:;;;;;;:*☆#ポケモン#旧裏#チコリータ#ゴマゾウ#ケーシィ#ポケモンカード#キラ#eカード#旧裏
http://narcologia.ru/goods/revamp889022.html
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