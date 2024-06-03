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阪神タイガース　2023JERAセ・リーグ優勝記念Tシャツ（カラーTシャツ）黒
商品番号 M26496898864
商品名

阪神タイガース　2023JERAセ・リーグ優勝記念Tシャツ（カラーTシャツ）黒
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース優勝記念Tシャツです（カラーTシャツです）神宮球場特設会場で購入しましたが、購入が他と重複してしまったので出品しました
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