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テニス　クラシックラケット
商品番号 M30401781046
商品名

テニス　クラシックラケット
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワサキクラシックラケット２本セットです。観賞用にもいかがですか？送付は写真のラケットケースで送ります。自宅保管、中古品のためご理解ある方、ご検討下さい。
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