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ステルスドライバーFUJIKURA VENTUS TR RED5Sテーラーメイド
商品番号 F81968098463
商品名

ステルスドライバーFUJIKURA VENTUS TR RED5Sテーラーメイド
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 17,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ドライバー利き手...右初代ステルスドライバーです2023年７月に新品購入しました２ラウンドと練習場だけなので綺麗な状態ですロフトは9度のドライバーですヘッドは日本正規品になりますシャフトはFUJIKURAVENTUSTRRED5SのUSモデルになりますスペックはシャフト重量54gトルク4.0の中調子になります以外と日本のモデルより軽くてしなやかに動く易しいスペックなのでストライクの人が多いと思いますカラーリングがバッチリ合って無茶苦茶カッコいいモデルです専用ヘッドカバーに保証書とトルクレンチもお付け致します宜しくご検討の程お願いします
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