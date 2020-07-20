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- 【貴重】シエナ 100周年記念 2004年 ユニフォーム Lサイズ
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商品詳細
即購入可能です正規品値引き不可ロット製海外インポートサLサイズ着丈76cm身幅54cm注意かなり古い商品です。経年劣化した部分もあるかもしれません、予めご理解くださいセリエAイタリア代表シエーナlottosienaビンテージユニフォームユニフォーム記念ユニ
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