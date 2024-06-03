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スコッティキャメロン　スタジオセレクト　ニューポート　34インチ　美品
商品番号 N93525191824
商品名

スコッティキャメロン　スタジオセレクト　ニューポート　34インチ　美品
ブランド名 スコッティキャメロン
特別価格 税込 14,362 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます。こちら中古で購入後、1ラウンドのみ使用しました。目立った傷等無く、かなり状態良好です。ヘッドカバーは付属しません。グリップをピレッティの革素材のものに交換しています。質感が非常に良いです。摩耗も無く、長くご使用いただけると思います。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement707999.html
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