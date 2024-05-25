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エコドライブソーラー電波　HF060 ピンクゴールド
商品番号 R71111403104
商品名

エコドライブソーラー電波　HF060 ピンクゴールド
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 23,422 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品クロスシーハッピーフライトエコドライブソーラー電波H060腕時計シチズンレディースCITIZENXCハッピーフライト型番：H060-T022677ES9004-52Aムーブメント：エコドライブ電波時計腕回り(内周)：約15.7cm余り駒1個ケースサイズ：約25mm裏蓋に都市表示文字盤:ホワイト　デイト表示　10気圧防水良好動作品、電波受信確認済み本体、ベルト:ステンレススチール、ピンクゴールドとシルバーのマルチカラー風防サファイアガラス参考定価　63800円　(保証書2016年12月)【機能】パーフェックス搭載/日中米欧電波受信/受信局自動選択機能/サマータイム機能/定時受信機能/強制受信機能/衝撃検知機能/針自動補正機能/充電残量表示機能/充電警告機能/過充電防止機能/ワールドタイム機能（24都市）取扱説明書は型番で検索して、メーカーHPからもご覧いただけます。その他にも出品しております。ご覧頂けたら幸いです^_^種類···腕時計
http://narcologia.ru/goods/stepchild865952.html
http://narcologia.ru/goods/mythic993835.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy837953.html
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