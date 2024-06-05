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匿名配送◇牛柄◇5点セット　レッスンバッグ、上靴入れ、給食袋、移動ポケットなど
商品番号 P16345549322
商品名

匿名配送◇牛柄◇5点セット　レッスンバッグ、上靴入れ、給食袋、移動ポケットなど
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かっこいい入園グッズ　5点セットレッスンバッグ、図書バッグ上靴入れ、シューズバック給食袋コップ袋移動ポケット※歯ブラシ、コップ、マスク、スノーゴーレムなどマイクラフィギュアはセット商品ではありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆サイズ◆レッスンバッグ　縦30cm横43cmマチ5cm　裏地　薄手コットン生地　※フックへかけた際の高さ縦約38cm。小学校推奨の高さ縦40cm以内ですので、床につく心配ありません。上靴入れ　縦27.5cm横23cmマチ4cm　裏地等薄手生地を使用しておりますが、キルト接着芯を使用しておりますので、クッション性のあるしっかりした仕上がりになっています。給食袋　巾着袋M　縦20cm横14.5cmマチ無しコップ入れ巾着S　縦14cm横15.5cmマチ4cm　裏地無し一枚仕立て移動ポケット　縦12.5cm横14.5cmマチ3cm　ファスナーポケット1　ポケットティッシュ入れ、外ポケット1◆カラー◆アニマル牛柄×切り替え生地ネイビー内側写真をご参照ください。レッスンバッグにキルティング生地は使用していませんので、コンパクトにたたみ、ランドセルへ入れることができます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★★★★購入の際のご注意点★★★★■画面上の色はブラウザや設定により実物とは若干異なる場合がございます。■サイズについては記載サイズから1cm前後異なる場合がございます\u003c(__*)\u003e■一つ一つ丁寧に製作しておりますが、縫い目のズレ、歪み、糸の始末などいたらない点もあるかと思います。ハンドメイドの温もりとお考えいただき、温かい目で見守っていただけましたら幸いです。#体操服入れ　#体操着入れ　#給食袋#レッスンバッグ　#上靴入れ　#シューズバッグ　#シューズケース　#移動ポケット#マスクケース　#マスク仮置き#インナーマスクポーチ#サニタリーケース　#ポーチ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）種類···レッスンバッグ雰囲気···男の子用
http://narcologia.ru/goods/Lincoln932502.html
http://narcologia.ru/goods/freshman813556.html
http://narcologia.ru/goods/passivity460083.html
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