新作♥️羊毛フェルト✨マンチカン立ち✨子猫✨ハンドメイド

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商品詳細
種別···ぬいぐるみsize約14×10cm羊毛フェルトでできた白猫マンチカン立ちをした子猫です前足とシッポにはテクノロート(プラスチック製の針金)が入っていますので僅かに動かせますが、優しいお取り扱いをお願いいたします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”こちらの他にも出品しておりますのでご覧くださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)#kedama_art8000→#羊毛フェルト#ハンドメイド#白猫#プレゼント#子猫#マンチカン立ち#マンチカン#マンチ立ち#インスタ映え#飾り物#置物
http://narcologia.ru/goods/reflector797864.html
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