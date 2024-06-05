パネル生地　ヨークシャテリア　オーダー受付

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商品詳細
パネル生地のオーダーを承ります♡プロフィールをお読みいただいてから、お問い合わせをお願い致します。パネル生地(17.5㌢×15㌢)1枚 ¥300パネルのみのお譲りはしておりません。★ポーチ ¥1200+パネル代 20㌢ファスナー使用 縦15.5㌢ 横20㌢ マチ 4㌢ポーチのみ裏生地(無地生成)を変更できます。ご希望の方はお問い合わせください。★トートバック中 ¥2300+パネル代 サイズ 縦23〜25㌢ 横33㌢マチ8㌢ 持ち手32㌢ 中ポケット★トートバック小 ¥2000+パネル代 サイズ 縦19〜20㌢ 横27㌢マチ8㌢ 持ち手29㌢ 中ポケット ※切り替えはできません。★オプション マグネット ¥100Dカン ¥200紐延長 ¥200トートバックは市販の持ち手を使用しておりますが、同布でのお作り希望の場合はお伝えください。★サコッシュ ¥2000パネル代込み サイズ 縦26㌢ 横20㌢20㌢ファスナー使用前パネルポケット★マルチケース★フリルバック お作り可能です。 こちらはお問い合わせください★表生地に布の接着芯を貼っています。トートバックの裏生地は帆布使用。★丁寧にお作りしておりますが、素人の手作りになります。どうぞご理解いただき、オーダーをお願い致します。サイズの誤差はお許しください。★コヤンイサムチョン、パネル生地、二次使用・商用利用可の生地を使用しております。#コヤンイサムチョン#パネル#犬#猫#うさぎ#鳥#トイプードル#ヨークシャテリア#シーズー#ダックス#マルチーズ#チワワ#シェルティ#パグ
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http://narcologia.ru/goods/voiceless676259.html
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