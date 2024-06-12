黒炎の支配者//リザードンex

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ご覧頂き有難うございます。開封後スリーブに入れローダーにて保管しております。黒炎の支配者●リザードンex139/108UR写真をご確認して頂きご自身でご納得された上でのご購入を宜しくお願い致します。原則すり替えトラブル防止の為返品キャンセルはお断りさせて頂いておりますのでご了承下さい。神経質な方のご購入はお控え下さい。