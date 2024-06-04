257、移動ポケット　ハンドメイド　男の子　ブルー　ヒッコリーデニム　ストライプ

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※※※クリップは付属しておりません※※ご覧頂きありがとうございますプロフィールも併せて確認お願い致します(*^^*)ハンドメイドになります♪#ひろともママハンドメイド#ひろともママ移動ポケット 『販売中のみ表示』クリックで販売中のハンドメイドが検索できます(⁠^⁠^⁠)★こちらの移動ポケットは同封2点目より、お値段450円になります♡ 色々な生地の組合せを楽しんでおりますので、2週間程度お取り置き可能です！お気軽にコメント下さいませ♪〜サイズ〜約たて10×よこ13.5×まち2一般的なサイズの移動ポケットです。大人用のポケットティッシュが入るポケットとハンカチが入るポケットがあります個体差はご了承下さい(⁠T⁠T⁠)素材の厚さによっては、接着芯を貼っております。☆23×23のタオルハンカチもはいります。☆あえてボタンなどつけずに取り出しやすさにこだわりました。お値下げ交渉は、ごめんなさい(__;)写真加工はしていませんが、実際のお色味と異なる場合があります折りたたんで発送します。折り目がつきますことを、ご了承下さい。縫い目の歪み、返し縫い等々あるかと思います。ハンドメイドにご理解頂ける方のご購入をお願いいたします(*^^*)移動ポケットポーチハンドメイド種類...移動ポケット柄・デザイン...ボーダー