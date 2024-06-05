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Ａ\u0026Ｗルートビアジョキ \u0026カップ付き
商品番号 S93591570762
商品名

Ａ\u0026Ｗルートビアジョキ \u0026カップ付き
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に購入。現地店舗で購入か、通販で購入かは覚えてはないです。食器棚の奥に隠れて使用していないので出品します。申し訳有りませんが、ジョッキのバラ売り、カップ除外は不可です。中古品ですが、ジョッキは現在入手困難アイテムです。洗浄済みでアルコール除菌シートで拭きあげ済みです。　状態は良く、割れ、欠けなしです。底辺はこのジョッキ特有のヨレたような模様がありますが、最初からついています。※過去メルカリで販売されたルートビアのジョッキでも同じような状態のジョッキが報告されています。ロゴはジョッキ2つとも右側にやや擦れはありますが、わずかです。(写真あり)#ルートビア#Ａ\u0026Ｗ#エンダー#エーアンドダブリュー
http://narcologia.ru/goods/mobilehome818343.html
http://narcologia.ru/goods/financier76160.html
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