カリモク karimoku スツール オットマン

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カリモクのスツールです。実家を売却することになり出品します。斜めに傾けることができます。（写真4枚目）シミが数ヶ所あります。（写真5枚目）点状の小さなキズがあります。（写真6枚目）木の部分には目立ったキズはありませんが細かなキズはあるかもしれません。画像でご確認ください。サイズ 幅 約55cm奥行 約52cm高さ 約35cm週末にしか実家に行けないため、発送まで1週間ほどかかる場合があります。ご了承ください。中古品であることをご理解の上、ご検討ください。