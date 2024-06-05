極美品 カッシーナ ボックススモールソファ ファブリック ネイビー ...

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カッシーナの大人気モデルBOXsmallsofaです☺︎ネイビーのファブリック地で高級感と落ち着きのある商品です。この機会に如何でしょうか。☆ピエロ・リッソーニがデザインしたソファ☆「限られたスペースで最大のくつろぎ」をテーマに作られました。スペースを取らず、そのサイズからは想像できないほどのゆったりとしたリラクゼーションを得ることができます。その秘密は背もたれに内蔵されたプレート状のスプリングで、荷重によって背もたれがベンディグする仕組みになっています。【商品説明】Brand：カッシーナItemname：BOXsmallsofaボックススモールソファDesigner：PIEROLISSONIピエロ・リッソーニSize：1人掛 W720×D700×H640（SH440,AH640）Materials＜モデル標準仕様＞本体＝木製内部構造・ポリウレタンフォーム・ポリエステルパッディング・カバリング、脚部＝スティール角パイプ・クロムめっき仕上。本体背部分は、内蔵されたプレート状のスプリングによりベンディングします。オプション 1人掛用背クッション／＝スモールフェザー・カバリング。☆新品ではございませんので、ある程度の使用感はご理解ください。 ☆個人差のある些細な部分に関して神経質な方のご入札はご遠慮下さい。☆展示、搬出、輸送、分解及び組立時、保管、移動等に付くと思われます擦れ、小傷、薄汚れ程度はご理解の程よろしくお願いします。☆搬入不可能、または吊り上げ等の搬入に別途配送料がかかる場合などはお客様のご責任とさせて頂き、キャンセルは一切受け付けませんので搬入経路、設置場所のサイズの確認を必ず行っていただくよう宜しくお願い致します。