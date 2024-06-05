中国 清代文房四宝。文房具　清時代麻子坑鳳凰端溪硯　書　紫檀共箱

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ご覧頂きましてありがとうございます。◾️商品について 文房具 麻子坑端溪硯でございます。 墨が滑らかすれて、墨が速くおりて発墨します。濃墨から淡墨まで墨色が良く、よい線が書けると思います。見る角度によって違った懐古の気持ちがあり飽きのこない逸品でございます。◾️本体サイズ（最大）17.2cmx11.9cmx1.85cm重さ；約829g素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。◾️汚れ・傷等 時代の経過による擦れやキズや汚れは画像にてご確認くださいませ。◾️入札時の確認経年の汚れ等がございます、神経質な方、商品に不安のある方は入札をお控えください。【注意事項】-説明文、画像をご覧いただき、納得された方のみご入札下さい。-商品の状態や評価は個人差があります。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。以上をご理解頂いた上でのご入札をお願いいたします。#骨董品#古美術#印籠煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像