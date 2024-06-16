(n1893) カウチソファ　2人掛け　ソファー　グレー

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【商品詳細】サイズ(約):幅1310×奥760×高610-750mm座面高(約):260-410mm足が取り外しできます【商品状態】破れや汚れなどはなく比較的キレイな状態かと思います。多少のヘタリはあります。【配送方法】梱包・発送たのメル便(※分解して発送する商品につきましては、工具は付属しませんのでご購入者様にてご用意ください。)(※電池などの消耗品は付属品しません)(あくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します。)(付属品につきましては、写真に写っているものが全てになります。)