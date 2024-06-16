ブロックプリント　パッチワーク　マルチカバー ベットカバー

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ブロックプリント生地をパッチワークし、インディゴ(藍染)生地と二重に重ね刺し子で仕上げたマルチカバーです。リバーシブルでお使い頂けます。インドジャイプールにて購入【サイズ】約215×約250【パッチワークの一枚のサイズ】 約38cm×約42cm【素材】綿 100%インド製「インドのブロックプリント ハンドメイド製品について」木版で模様を生地にプリントし染め、縫製まで全て職人さんによる手作業です。プリントのズレや、染料のハネ、裁断や縫い目が真っ直ぐでなかったり縫製が甘かったりします。それらもインドの職人さんの手作業による味わいだと理解して頂ける方のご購入をお願い致します。染料の匂いが残っている場合は陰干しをして下さい。洗濯は色お落ちする場合がある為単独で洗濯して下さい。