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ダイニングチェア ハイバック オレンジコットン
商品番号 L37407905729
商品名

ダイニングチェア ハイバック オレンジコットン
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

**出品のお値段でのご検討をお願いします**♥出品はチェアを1脚です♥複数をご希望でしたらお問い合わせ下さい新品未使用【サイズ】幅49cm奥行56cm高さ87cm【座面高】48cm【座面サイズ】45cm×40cm【重量】5kg【素材】座部・背部：合板(ラバーウッド）脚部：金属(鋼)・クロムメッキ張地：コットン70％・ポリエステル30％クッション材：ウレタンフォーム【座面耐荷重】80kg【原産国】ベトナムスリム＆スタイリッシュなフォルムのチェアです。張地はコットン素材です。夏はさらっと、冬はひんやり感無く快適にご使用できます。ハイバックタイプなので背中をしっかりと支えてくれます。*****************************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい*****************************お洒落オシャレおしゃれかわいい可愛いダイニングチェアー橙茶緑アイボリーブラウンオレンジグリーン白ダイニングチェアダイニングチェアーリビングチェアイス椅子食卓椅子単品デスクチェアデスクチェアー1人掛けひとり掛け一人用1人用食卓椅子1人がけ綿コットンファブリックモダンシンプルモノトーン自然素材ナチュラルフランフランニトリIKEAイケア白家具インテリア家具※コピー盗用はご遠慮願います#椅子#チェア#ダイニングチェア＊#PinkySHOPインテリア＊
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