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3人用電動本革テーブル付きリクライニングソファ
商品番号 G84629300878
商品名

3人用電動本革テーブル付きリクライニングソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 55,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名【3人用両電動本革リクライニングソファ(クローナスタンダードタイプNBBK)】新品・未使用です。大きさの都合又インテリアが合わなかったため出品します。自宅に取りに来られる方は値段交渉可能。住み☞大阪府背もたれはハイバックと首・背・腰の独立クッションでしっかりサポートしてくれます。カラーブラックサイズ幅200×奥行98×高さ98cm素材皮革（牛革）　ＰＶＣ重量約120kg座面高約44cm梱包サイズ梱包1:幅105×奥行100×高さ99cm　梱包2:幅105×奥行100×高さ99cm力のいらないボタン操作でリクライニングできます。足の高さが心臓と水平にできるので、心地よい姿勢でくつろげます。
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