118. レトロ食器TOSHIKO花柄 コップグラス足付きグラス　他



2023年最新】Toshikoの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】Toshikoの人気アイテム - メルカリ



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TOSHIKOグラス、丸皿セット\u0026レトロポップ食器です。○状態経年保管に伴う汚れ、擦れ等ございます。画像にてご確認下さい。画像の物が全てになります。当方こちらの商品に関する知識がない為、専門的なご質問にはお答えできない場合がございます。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···コップ素材···ガラス