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- 118. レトロ食器TOSHIKO花柄 コップグラス足付きグラス 他
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商品詳細
TOSHIKOグラス、丸皿セット\u0026レトロポップ食器です。○状態経年保管に伴う汚れ、擦れ等ございます。画像にてご確認下さい。画像の物が全てになります。当方こちらの商品に関する知識がない為、専門的なご質問にはお答えできない場合がございます。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···コップ素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/moped499368.html
http://narcologia.ru/goods/recycling450614.html
http://narcologia.ru/goods/septet25319.html
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