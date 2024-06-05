新品　本土送料無料　ローソファ　胡坐２　ＢＥ

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【商品について】スツールとクッション付きのローソファです。座面は奥行が広く、胡坐をかいてゆったり座ることができます。スツールはオットマンとしても使用でき、足を伸ばしてくつろげます。またソファの横に並べると幅が広くなり、寝転がってリラックスすることもできます。あたたかみのあるファブリック生地は、サラサラとした肌触りで年中快適にご使用いただけます。【サイズ・規格】本体サイズ：W110×D80×H58cm重量：23100g■構造部材：天然木 ■張り材：ポリエステル ■クッション材：Ｓバネ／ウェービングベルト／ウレタンフォーム ■背部：ウェービングベルト／ウレタンフォーム ■脚部：プラスチック【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。