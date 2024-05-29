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たち吉　『青白磁輪花盛皿』　オーバルプレート　1枚
商品番号 B41945276408
商品名

たち吉　『青白磁輪花盛皿』　オーバルプレート　1枚
ブランド名 たち吉
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特記:箱の汚れ大あり付属:箱横20.5cm、縦21cm、高さ4cm。【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.Ⅰーゆ10)(N30922)(商品NO.1869)
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