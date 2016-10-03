定価¥180000-ラタンソファー

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インドネシア産 ラタンで御座います。ハンドメイドで凄く丈夫に仕上がっております。こちらはエステサロンで1年ほど使用しただけなので状態もとても良いです！幅 172センチ奥行き 75センチ高さ 80センチ脚の高さ 11センチ座面までの高さ 27センチマットの高さ 10センチアームレストの幅 16センチ高品質な物は長くご使用になれて、心まで豊かにしてくれます。【配送・発送可能日】・8/26(AM中のみ)・9/23、9/308月 9月 は誠に勝手ながら上記のお日にちのみでございます。お時間については別途、ご相談させて下さいませ。 【ご購入前に必ず 熟読 下さい】・・・・・・・・・送料無料地域・・・・・・・・・・ 東京23区 又は 近郊 必ず落札前にご相談ください。たのメル便！メルカリ便！宅急便等の送料が無料！！！上記は配送料が無料となりますので、必ずメッセージよりお問い合わせの後にご購入をお願い申し上げます。その他の地域は着払いでの発送となります。尚、その他の地域は送料を抑える為、簡単な分解をして発送させて頂きます。【工具は含まれません】※またお約束の日時の配送に伺い不在の場合は後日着払いで発送させて頂きますのでご注意下さい。〜〜〜〜アパート マンション 一軒家〜〜〜〜〜〜〜間口での受け渡し【写真にて説明】〜〜〜※開梱 組み立て 搬入 設置 ご希望の方は ＋ ¥1000-【現地にて現金手渡し】エレベーター無し基本不可【何故配送無料になるの？？？】他のお品物やお引越し等のお荷物と混載にて配送させて頂きますので、日時を予め打ち合わせして配送させて頂くからです！※配送迄の日程はシステム上1〜2日の設定にしてあります。※※※※※※※※※※※※※※※※※※その他サイトでも出品させて頂いる為、お取引の最中でも突然掲載終了する場合が御座いますので予めご了承ください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※サイズ感等はお写真にてご確認お願い申し上げます。 尚 全てのお品物は輸送時に気付かない程度のスレ等あったりしますので神経質な方は新品をご購入下さい。