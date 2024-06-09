ロイヤルコペンハーゲン イヤープレート ブルー ホワイト 美品 陶器 ...

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ロイヤルコペンハーゲンイヤープレートブルーホワイト美品陶器中古RoyalCopenhagen1991年18cm教会女性歌クリスマス皿お皿青白飾り丸冬ヴィンテージブランド食器食器定番人気記念年誕生年生まれ年贈り物ブランド本物鑑定済み商品名：イヤープレートブランド名：ロイヤルコペンハーゲン/RoyalCopenhagen商品ランク：Aランク素材：陶器サイズ：18.2cmカラー：ブルーホワイト付属品：なし■詳細説明：未使用の展示品ですので使用感は無く非常に綺麗ですが、移動やディスプレイの際に出来たと思われる若干の薄汚れが裏面に見られます。コメント：『クリスマスに家主から使用人へ、ご馳走と共にプレートを贈る』というヨーロッパの伝統から作られたイヤープレート。現在では、結婚やお子様の誕生など、その年の記念するプレゼントとして人気のお品物です。管理ナンバー：ec-17831NO,010902230830■お問い合わせ番号：ec-17831★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はタイムレスオークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルー素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸