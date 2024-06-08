九谷　清山　カップ＆ソーサー　ティーカップセット

ご覧いただきありがとうございます。九谷 清山カップ\u0026ソーサーーサイズー⭐︎清山(希少)カップ 口径約7cm×高さ約7.5cmソーサー 約14.5cm×2cm⭐︎茶色カップ 口径約7.5cm×高さ約7.5cmソーサー 約12cm×2cm茶色のカップ、ソーサーは未使用保管品になります。清山は金彩にスレやカップ、ソーサー共にスレ等ございます。素人検品のため、見落としがある可能性がございます。お品のクオリティ・細部・コンディションに完璧をお求めの方、神経質な方や細かい所が気になる方はご遠慮下さい。



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