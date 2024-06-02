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- 【墨研】雨畑本石◆特殊寸「長々方硯」◆使用品◆文房具 文房四宝 雨端硯 端渓硯
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商品詳細
書道・習字用品···硯甲州雨畑本石「長々方硯」特殊寸○縦273×横107×厚み50(mm)重量3,356g○〝雨畑本石〟とあることから、丸山製硯所の作と思われます。●縦横の比率が2倍以上、厚みが5センチある、小四六サイズなら4〜6面取れる特殊寸法の長々方硯。水持ち良く、磨墨、発墨に優れています。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。
http://narcologia.ru/goods/ambassador451906.html
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