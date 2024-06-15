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IKEA STRANDMON ストランドモン　1人掛ソファー　ウィングチェア
商品番号 H64200308369
商品名

IKEA STRANDMON ストランドモン　1人掛ソファー　ウィングチェア
ブランド名 イケア
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。IKEASTRANDMONストランドモンになります。子供用ですが、大人でも体型によりますが座れます。目立つ傷や、汚れ、擦れ、色褪せなどはみあたりませんが中古品になりますので写真などでもご確認をお願いします。ガタつきなどもありません。主観にはなりますが全体的にはキレイな商品だと思います。◆サイズ◆高さ　71cm幅:56cm奥行き62cm座面高さ　　28cmシート幅　　44cmシート奥行　41cm○耐荷重　70kg可能な範囲で除菌、清掃をしておりますが完璧ではございませんのでご了承ください。※仕事の都合で発送は土日になりますので　ご了承ください。※北海道、沖縄、離島のかたは送料別途かかる事がありますので一言おかけ下さい。
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