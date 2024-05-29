光る LED 台座 装飾付き 直径20cm×高さ18cm ボトル スタンド



光るボトルスタンド 大型台座 ボトルを綺麗にライトアップ マルチカラー対応



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光るLED台座装飾付き直径20cm×高さ18cmボトルスタンドライトアップ照明コースターお洒落お酒グッズアイスペールワインプレートステージインテリア間接照明クラブパーティホストクラブキャバクラバーbar豪華な台座をお探しの方にピッタリな商品です。光るバーバー用品◆好きな物をライトアップワインなどのお酒はもちろん、フィギュアや商品をライトアップして下さい。◆豪華な装飾がついてます！豪華な台座をお探しの方にピッタリな商品です。商品仕様サイズ直径20cm高さ18cm重量約620g点灯カラーグラデーション充電目安フル充電は約3〜5時間、一回充電で最大約10時間の点灯が可能です。台座カラーブラック、ゴールド、イエローからお選び下さい電源:InputAC100-250V50/60HZ電源:Output4.2V500mA関連ワードライトアップ照明LEDコースターお洒落お酒グッズアイスペールワインプレートスタンド注意：倉庫保管品で未使用です、また輸入品の為、若干の擦り傷、汚れがある場合があります、今回アウトレット商品として出品いたします。