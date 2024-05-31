⭐️フォロー割実施中！食器全品5%割引！@アカウントをフォローして頂き、ご購入前にコメントにてお知らせください。⭐️おまとめ割対応しております。@ご希望の方は必ずご購入前にコメントにてご相談ください。⭐️ご購入後の価格交渉には対応いたしかねます。ご了承ください。⭐️この他にも多数食器出品しております。よろしければご覧下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”#knogの食器一覧はこちら#knogの和食器一覧はこちら#knogの平清水焼一覧はこちら⭐️商品内容⭐️平清水焼青龍窯梨青磁徳利1客#knogの酒器一覧はこちら＊現在、梨青磁は生産を中止しております。そのため、大変希少な商品となっております。⭐️商品サイズ(約)⭐️口径1.5cm幅12cm高さ10.2cm⭐️商品説明⭐️素人検品ではございますが、とても綺麗な状態です。専用箱はございません。商品の状態は画像にてご確認ください。ご不明な点がございましたら、コメントにてお問合せください。⭐️商品は、コメントなし即購入可能です。また、コメントやり取り中でも1番早くご購入された方が優先ですので予めご了承ください。⭐️他販路にも出品中のため、急に商品ページを削除する場合がございます。ご了承ください。



⭐️ 平清水焼 青龍窯 梨青磁 徳利 1客 美品 ⭐️ | visualai.io



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青龍窯 残雪 酒器揃 2セット



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