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新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
商品番号 Y48086671934
商品名

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
ブランド名 コストコ
特別価格 税込 33,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイド2脚がリクライニングになります。⚫︎新品箱に入った状態です。(写真は展示品を撮影しました。イメージになります)コストコにて購入可動式ヘッドレスト牛革サイズ　約220cmx奥行99cmx高さ104cm座面までの高さ52cm121.9kgサイズ/重量をご確認の上ご購入くださいませ。引き取りまたは、近隣地域限定配達限定です。こちらは【広島県】になります。※近隣地域/兵庫/大阪の方は配達可能地域もありますので、コメントより可否、また送料をお尋ねくださいませ。たのメル便(背もたれを外した下の部分)と佐川急便(背もたれ)にて発送も可能です。こちらも送料をコメントよりご確認くださいませ。
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新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ | フリマアプリ ラクマ

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
Gilman Creek Furniture 電動 革製リクライニングソファ 2ピース | Costco Japan

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
Gilman Creek Furniture 電動 革製リクライニングソファ 3ピース | Costco Japan

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ-

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
Gilman Creek Furniture 電動 革製リクライニングソファ 4PC | Costco ...

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
Gilman Creek Furniture 電動 革製リクライニングソファ 3ピース | Costco Japan

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
Gilman Creek Furniture 電動 革製リクライニングソファ | Costco Japan

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
店頭引き取り限定】新古品gilman creek furniture 電動革製 ...

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
店頭引き取り限定】新古品gilman creek furniture 電動革製 ...

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
コストコ - 新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニング ...

新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
店頭引き取り限定】新古品gilman creek furniture 電動革製 ...

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