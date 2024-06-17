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商品詳細
サイド2脚がリクライニングになります。⚫︎新品箱に入った状態です。(写真は展示品を撮影しました。イメージになります)コストコにて購入可動式ヘッドレスト牛革サイズ 約220cmx奥行99cmx高さ104cm座面までの高さ52cm121.9kgサイズ/重量をご確認の上ご購入くださいませ。引き取りまたは、近隣地域限定配達限定です。こちらは【広島県】になります。※近隣地域/兵庫/大阪の方は配達可能地域もありますので、コメントより可否、また送料をお尋ねくださいませ。たのメル便(背もたれを外した下の部分)と佐川急便(背もたれ)にて発送も可能です。こちらも送料をコメントよりご確認くださいませ。
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新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ | フリマアプリ ラクマ
新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
Gilman Creek Furniture 電動 革製リクライニングソファ 2ピース | Costco Japan
Gilman Creek Furniture 電動 革製リクライニングソファ 3ピース | Costco Japan
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新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニングソファ
店頭引き取り限定】新古品gilman creek furniture 電動革製 ...
店頭引き取り限定】新古品gilman creek furniture 電動革製 ...
コストコ - 新品gilman creek furniture 電動 革製リクライニング ...
店頭引き取り限定】新古品gilman creek furniture 電動革製 ...