- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ベッド/マットレス
- >
- ロフトベッド/システムベッド
- >
- ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【手軽なはしご-安定した上り下り体験】斜めに傾いたはしごが付いており、左右どちらにでも取り付け可能です。その頑丈なつくりは安心感をもたらします。手すりが設計されており、安全性を向上し、子供の上り下りでも安心。【宮付き－小物収納と便利なコンセント付き】宮が付いていて、メガネや携帯電話などの小物を置くのに便利です。コンセントも2コ設置されており、手元でスマートフォンなどを充電することができます。上り下りする必要がないため、とても便利です。【多目的なフック付き-使い勝手の良い収納スペース】フックが４つ設置されており、帽子や服、バッグなどを掛けることができます。【下スペースを有効に活用する-物を整理できる】ベッドの下部は高さ82cmで、収納スペースとして活用可能です。片付けが簡単で、部屋をすっきりと保つことができます。ローテーブルとか、収納ボックスとか、すっきりベッド下に収納できます。【通気性の高いベッドボード-湿気対策も万全】ベッドボードの間隔はちょうどうの広さで、通気性が良いため、夏でも湿気やカビの心配がありません。【安心のガードレール—25cmの高さで安全性を確保】ベッドのガードレールは25cmの高さがあり、安全性を重視しています。お子様が眠っている間も安心です。【頑丈な材料-天然木で作られた安定感】ベッドの支柱は5x5cmの太さで、安定感があります。床下には3つのサポートボードが備えられ、ベッド全体がしっかりと支えられています。【自然の風合い-天然木の風格】当店のベッドは松の木を使用しております。強固な木材であり、適切に保護されていれば長期間の使用に耐えることができます。※ベッドボードはプライウッドです。松材は自然の風合いと美しい木目を持っています。その豊かな色合いと質感は、寝室に温かみと落ち着きをもたらし、自然の一部として調和した雰囲気を演出します。ナチュラルのカラーを選びたら、木の質感や風合いを存分に楽しむことができます。白色の塗料を塗ることで、木目を隠し、別の明るくてスッキリとしたスタイルを実現しました。ホワイトのカラーを選びたら、部屋の空間を広く見せる効果があり、リラックスした雰囲気を作り出すことができます。
http://narcologia.ru/goods/moisture448769.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle73766.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper70609.html
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
http://narcologia.ru/goods/moisture448769.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle73766.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper70609.html
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き
ロフトベッド 頑丈ロータイプ階段付き天然木コンセント付きシングル宮付き収納棚付き