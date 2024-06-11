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リサ・ラーソン　ボート　キャンドルホルダー
商品番号 U71138755654
商品名

リサ・ラーソン　ボート　キャンドルホルダー
ブランド名 グスタフスベリ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『サイズ』W130㎜×H155㎜×D95㎜重さ650g素材　陶器旗の挿し込む穴は浅いので、飾る時はセロハンテープでとめていました。中古品です。ご理解の上ご購入下さい。箱はありません。プチプラを使用してお送りします。
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