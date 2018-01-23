

アンリ人形 ANRI Ferrandiz ☆美品18㎝【大きなエーデルワイズ ...



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☆アンリ人形【ANRI】☆25.5 ㎝☆ホアン・フェランディス作品☆-



アンリ人形【Riding through the rain】ANRI 傘 大型-



ANRI 高さ16㎝ Butterfly Boy 木彫り人形 アンリ-



☆アンリ人形【ANRI】☆25.5 ㎝☆ホアン・フェランディス作品☆-



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☆ アンリ人形【ANRI】☆ホアン・フェランディス作品☆14.5 ㎝☆-



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☆アンリ人形☆ホアン・フェランディス作品☆27㎝☆-



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☆アンリ人形【ANRI】☆25.5 ㎝☆ホアン・フェランディス作品☆-

ご覧頂きありがとうございます。世界中にファンがいるアンリ木彫り人形JuanFerrandiz ホアン・へェランディス （優しく愛情溢れる作風）【エーデルワイス】…⭐︎⭐︎ ★★大変 素敵なペアーです。 女の子【GoldenBlossom】高さ16㎝ 幅7.5㎝奥行8.5㎝ （お箱入り） 男の子【Edelweiss】高さ18㎝幅7㎝ 奥行8.5.㎝★アンリドールの代表的な作品 アルプス地方の衣装に エーデルワイスの花を持った二人 2人1組の出品にいたしました。 ＊このペアーは2人が持つ お花エーデルワイズの白色や、 同じような状態が大事です。 色合いも見事な2人。。 ……状態とても綺麗なお色で未使用かと 思いましたが残念な事に ＊女の子の後、帽子の縁 髪の先やスカートの裾に、 スレがあります（写真9枚目） 帽子の縁以外は分かり難く ＊男の子ドールのリス 両耳の先端に点のようなスレ （写真7枚目） スレがあるものの… 2人の色合い、素晴らしい彫り エーデルワイズの白いお色 特に女の子が大変素敵です。 ふっくらしたお顔、ローズ色のホホ、 スカートのグラデーションの美しさ 大変素敵なドールです。 お高い設定です。 完品をお求めの方はご遠慮ください。……＊ 陽の光の元で写真を撮りますが、 ドールの状態をお伝えするのが難しく 何日か分けて撮りました こちらの気付かない所もあると思います。 写真からご判断をお願い致します。…… 即ご購入を優先させて頂きます。アンリ人形ANRIFerrandizアンリ