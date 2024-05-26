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【LLADRÓ 】スイートベイビー 男の子 6976
商品番号 O21564240706
商品名

【LLADRÓ 】スイートベイビー 男の子 6976
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読でお願いいたします！割れや欠け、ヒビも無く底の汚れも酷くない美品です！箱はありません。サイズ高さ9cm幅7cm長さ11cm二人のベイビーの内、男の子版です。バスケットにはブルーのリボンが飾られています。シーツと赤ちゃんが寝ているバスケットの飾り、枝編み細工が完璧に再現されています。
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リヤドロ スイートベイビー（男の子） 06976
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