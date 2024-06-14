

ビンテージ 木の鳥のオブジェ



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デンマーク｜木製の鳥のオブジェ | SUNUSU loyto（スヌスロイト）

ビンテージの木の鳥のオブジェです。何処の国の物かは分かりかねますが、ビンテージとの事で購入致しました。コレクション整理のため、出品致します。サイズL18cmH8cmW5cm