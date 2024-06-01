天然石 地球儀 パワーストーン ブックエンド インテリア レトロ オブジェ

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商品詳細
天然石地球儀パワーストーンブックエンドインテリアレトロオブジェ中古品です。パワーストーンが散りばめられた天然石の地球儀です。ブックエンド型となります。■サイズ(約)高さ:18.5cm横幅:15.3cm奥行:11cm球体幅:11cm重さ:680g■状態について金属部分は擦れ、変色が見られます。木製部分も所々に痛みが見られます。割れや大きな破損はありません。状態についてはお写真にてご確認ください。箱、説明書は付属せず本体のみの出品となります。
http://narcologia.ru/goods/message901027.html
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