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- 90年代 ビンテージ ハンドメイド スコットランド製 Selkirk Glass
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商品詳細
希少・ビンテージ！！９０年代のスコットランド製、『SelkirkGlass』です。※写真の写り方によって、実際の色と違う場合がありますので、ご了承ください。■ハンドメイド：スコットランド製。■１９９０年製。■サイズ：横１１ｃｍ×高さ１０ｃｍ×重さ１．７５ｋｇくらいになります(素人寸法なので多少の誤差ありますのでご了承下さいませ)。中古になりますので、多少の汚れや擦れ傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。気に入った方いかがでしょうか？
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90年代 ビンテージ ハンドメイド スコットランド製 Selkirk Glass 上品 ...
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90年代 ビンテージ ハンドメイド スコットランド製 Selkirk Glass - その他
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