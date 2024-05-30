送込み　ウッドキャビネット　テレビボード　チェスト　ヴィンテージ家具　レトロ

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特徴···完成品主な素材···木118cm×37cm高さ60cm引き出し×7経年使用による小傷等ありますのでお写真でご確認ください。大きなカケはなく年代物の割にはまだまだ使っていただける綺麗な状態です北海道、沖縄、離島への配送不可9割送料です。処分品にてお安く出品しておりますのでお値下げはご遠慮くださいm(__)m