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シングルソファ　TOYOAKI
商品番号 E84083599696
商品名

シングルソファ　TOYOAKI
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...アンティーク・クラシック実家整理での出品です。サイズは外形で横幅約74センチ高さ約76センチ奥行き約70センチ座面までの高さ約76センチです。もうひとつ同じものがあるのとダブルソファがまだあります。ご興味ある方コメントお願いいたします。返金、返金は不可でお願いいします。質問お気軽にしてください♪#応接間
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