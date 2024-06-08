美品☘️ アーユルチェア　オクトパス　ブルー

ご覧頂きましてありがとうございます。それなりに使用しましたが、もう使わなくなってしまったので出品しました。購入日等は収納していた期間があるのでお答えできません。説明書なし、付属品は写真にある物が全てです。写真にあるように、座面内側に１箇所痛み・足元擦り傷はありますが、その他目立った傷や汚れも少なくとても良い状態です。女性の手で丁寧に掃除、アルコールクリーニングをしています。動作確認済みです。大幅な値下げはできませんが、多少でしたらお値下げもできますのでお気軽にコメントお願いします。［発送］送料無料♪匿名配送ですのでご安心下さい。コメント無しでの即購入も大歓迎です。



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