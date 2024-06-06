無印良品　2.5シータ用ソファカバー

セールで購入しましたがサイズが合わず一度開封してソファに合わせてみただけですが埃やゴミが着いてるかもしれません。セール品なので袋の破れなどもありますが中古品という事でご理解お願いします写真を参考にご検討お願いしますMUJI／無印良品ソファカバー2019年用フェザーポケットコイル2.5シーター用ポリ平織チャコール定価22,000円



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