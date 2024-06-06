新品　ソファー　ソファ　大型　3人掛け　ソファーベッド　グレー

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商品詳細
※お客様にお送りする商品は新品、未使用、未開封品になります。■カラーグレー※ベージュに変更も可能ですので変更する方はご購入前にコメント欄よりお申し付けください。■サイズ詳細は写真9枚目参照■付属品クッション×3傷防止フェルト■配送について※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口でのお届けとなります。
http://narcologia.ru/goods/moped396068.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful939451.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual552446.html
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