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ニトリ　Nキューブ　マットレス
商品番号 I33107639313
商品名

ニトリ　Nキューブ　マットレス
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 6,815 円
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商品詳細

使用期間半年未満です。汚れなどはありません。カバーは洗濯しましたが、もう一度洗濯したほうが衛生的によろしいかと思います。
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