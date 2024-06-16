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ダイニングチェア　コーデュロイ　ブルー　1脚
商品番号 P61417064886
商品名

ダイニングチェア　コーデュロイ　ブルー　1脚
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ外寸：幅55×奥行58×高さ82×座面高46cm梱包数：1脚1梱包耐荷重：約80kg材質座面：ベロア/コーデュロイ/レザーファブリック脚：スチールカラーベロア：ブラック/ブラウン/ブルー/グレー/ピンク/グレージュコーデュロイ：ブラック/ブラウン/ブルー/グレー/カーキ/アイボリーレザーファブリック：ブラック/ブラウン/グリーン/オレンジ/ピンク/ホワイト（※もやもやした柄があります）※色違い・生地違いも他ページで出品しております。商品説明・回転式\u0026肘掛け付きで立ち座りしやすいダイニングチェア。・レザーファブリック（※もやもやした柄があります）、ベロア、コーデュロイの3種類の生地からお選びいただけます。・生地それぞれ6色ずつあるので、計18色からお選びください。・クロスステッチが上品な印象を与えます。コーデュロイは生地の畝を生かすためにあえてステッチを施していません。・ダイニングだけでなく、デスクチェアやドレッサー用のチェアとしてもおすすめです。・ブラックの細足がスタイリッシュで、お部屋に合わせやすいデザインです。1個口/組立品（脚の取付けが必要です）※希望価格等がありましたらお気軽にコメントからご連絡お願い致します。
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