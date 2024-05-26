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商品詳細
テイスト...エレガントサイズ...4人掛け～（201cm～）価格…500,000円色…ダークブルー本皮状態…大人2人で3年ぐらい使用傷は、画像に入れています。コーナーと一人がけは、ほぼ使用していないです。部屋に置くと高級感が出ると思います。（個人的な意見です）我が家には、動物、子供は居ません。【サイズ】メジャーで素人が図りました2人掛けの横幅:150㎝1人掛けの横幅（肘置き場付）:75㎝コーナー部分まで（150+95）245cm高さ（脚付き）:75㎝奥行き83#マルニ木工
http://narcologia.ru/goods/browse112891.html
http://narcologia.ru/goods/freshman16456.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln520702.html
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