ケーキスタンド2層 アフタヌーンティースタンド 花型 ケーキ陳列台 透明ガラス

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。★他の色が必要ですので、コメントをお願いします色：グレー、ホワイト、パープル【安全設計】強化ガラス素材を採用し、美観と耐久性を確保。さまざまなサイズのフルーツやスナックを収納できるフルーツボウル、ゆったりとした収納スペース、ワイヤーデザイン必要なアイテムを簡単に見つけて選択できるようにします。【3段設計】により、スペースを節約し、カウンターと引き出しのスペースを解放します。果物、野菜、パン、ドライフルーツ、デザートの保管/展示に最適です。さまざまなパーソナライズされたニーズに対応します。【絶妙な仕上がり】フルーツプレートは絶妙な技量を持っています。デザインはゴージャスで美しく、陶器のように見え、高級感があります。ケーキやキャンディーにスタイリッシュで、デスクスペースを節約できるので便利です。【ホームパーティーを楽しむ】で親しまれているアフタヌーンティーの文化をホームパーティーで楽しみましょう。ゲストを呼んでケーキスタンドに置いた食事を囲めば、気分の上がるおしゃれなブリティッシュスタイルに様変わりです?また、プレートどうしの幅にも余裕があるので、フルーツジュレやカップケーキなど高さがあるスイーツを置いてもサッと取れるのが嬉しいポイントです。【適用場所】誕生日や結婚式のパーティーの際に、ミニカップケーキ、クラッカー、イチゴ、チョコレート、フィンガーサンドイッチ、その他の小さなデザートをスタンドに置くのに最適です。子供のお茶会に最適です。