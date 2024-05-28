【最高傑作】博多人形　井上あき子作　卒都婆小町　国指定卓越技能保持者

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故 井上あき子氏による最高傑作品、博多人形「卒都婆小町」です。とても繊細な技法と描写による作品で、観るものを魅了します。ガラスケースに入れて保管していた為、コンディションは、とても良好です。ガラスケースは含みません。（税込定価 495,000）【経歴】佐賀県唐津生まれ。昭和14年より人形制作を始め、女性の美を表現。能人形の面の表情・衣装の華麗さ・繊細な線など創意工夫を重ねながらこの道一筋に博多人形と共に歩いてまいりました。県無形文化財保持者国指定卓越技能保持者（現代の名工）平成6年度伝統工芸士として勲六等瑞宝章を受章する平成29年2月6日満95歳にて生涯をとじました。【賞歴】通商産業大臣賞 2回内閣総理大臣賞 3回その他多数受賞勲六等瑞宝章福岡県無形文化財保持者国指定卓越技能保持者※説明抜粋サイズ高さ 約46センチ横（一番広い部分） 約25センチ台高さ 約5センチ横 約36.5センチ縦 約29センチ素人検品保管品であることをご理解いただける方にご購入どうぞよろしくお願いいたします。