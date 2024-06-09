本翡翠 螭龍纏枝蓮如意　大型旧藏細工透かし彫り

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商品詳細
重さ約463グラム写真は現物を撮影したものとなっております。この石の中香るものを詰まってます。すごくいい匂いする。天然無処理、生粋の本翡翠。
http://narcologia.ru/goods/cowpox600539.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly543684.html
http://narcologia.ru/goods/response137142.html
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